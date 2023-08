Aktienkurs aktuell

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Donnerstagmittag zu

03.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 2,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 1,3 Prozent auf 2,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 26.523 Stück. Bei einem Wert von 5,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Gewinne von 113,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 60,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 184,19 USD, während im Vorjahreszeitraum 169,16 USD ausgewiesen worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

