Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefer

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 2,37 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 2,37 USD ab. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,37 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.053.359 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,49 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 184,19 USD im Vergleich zu 169,16 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.10.2023 erfolgen.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,165 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal