Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 2,15 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr um 1,3 Prozent auf 2,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 2,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 11.622 Stück.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 126,05 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 36,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 184,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD einfahren.

