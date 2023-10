Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 2,18 EUR zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 2,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,21 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.545 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 123,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 37,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 26.07.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 184,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umsetzen können.

Am 04.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,166 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

