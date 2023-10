Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 2,16 EUR.

Um 09:17 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 2,16 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 2,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,21 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.136 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 125,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,37 EUR ab. Abschläge von 36,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 184,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umsetzen können.

Am 04.10.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

