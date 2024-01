Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Donnerstagmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 2,33 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 2,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 75.455 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 35,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 35,62 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 176,95 USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.01.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.01.2025 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse