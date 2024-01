Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 2,27 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 2,27 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,22 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,33 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.372.855 Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 58,15 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.01.2025.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,204 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse