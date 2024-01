Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 2,14 EUR zu.

Um 08:57 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 2,14 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,14 EUR. Bei 2,14 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.152 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 3,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 52,94 Prozent wieder erreichen. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Abschläge von 36,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 13.01.2025.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

