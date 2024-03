Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 1,68 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,9 Prozent auf 1,68 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,73 USD. Zuletzt wechselten 4.814.620 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Gewinne von 102,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 10,71 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

