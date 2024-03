Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 1,59 EUR zu.

Um 09:10 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.563 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 13.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 14,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 144,14 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Ende der Talfahrt? Canopy-Growth beruft eine außerordentliche Aktionärsversammlung ein - die Gründe

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal