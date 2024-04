Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 2,93 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 2,93 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,97 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,95 USD. Bisher wurden heute 3.581.129 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. 16,24 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 48,72 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 09.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 15.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

