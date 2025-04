Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,9 Prozent auf 0,581 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 0,581 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,578 USD. Bei 0,590 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 901.929 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,965 USD an. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 409,976 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,578 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 0,636 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 210,95 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 193,77 Mio. USD umgesetzt.

Am 08.04.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 14.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie aus.

