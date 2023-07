Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 1,69 USD.

Um 22:59 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1,69 USD ab. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,56 USD. Mit einem Wert von 1,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 26.865.938 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Gewinne von 203,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 10.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 145,59 USD in den Büchern – ein Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 151,87 USD erwirtschaftet hatte.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse