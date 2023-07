Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag billiger

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1,69 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 22:59 Uhr 0,3 Prozent auf 1,69 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,56 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 26.865.938 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 203,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Mit Abgaben von 10,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.04.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 145,59 USD – eine Minderung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 151,87 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 27.07.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

