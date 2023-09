Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Mittag ausgebremst

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 2,98 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 2,98 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,85 USD. Mit einem Wert von 3,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 51.233.023 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 98,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.10.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD ausweisen wird.

