Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 2,98 USD.

Um 01:59 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 2,98 USD ab. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,85 USD. Bei 3,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 51.233.023 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 71,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 98,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 184,19 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

