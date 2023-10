Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 2,23 USD.

Um 12:01 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,23 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 4.671 Stück.

Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 32,74 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 184,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,166 USD je Aktie aus.

