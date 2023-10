Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,0 Prozent auf 2,15 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 2,15 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,08 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.052.421 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 138,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Abschläge von 30,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 184,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

