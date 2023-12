Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 1,95 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,6 Prozent auf 1,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,89 USD. Bisher wurden heute 3.556.113 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 162,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 23,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,95 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 153,21 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

