Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 2,27 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,9 Prozent auf 2,27 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.509 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 33,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.01.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

