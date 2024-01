Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,28 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,28 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,21 USD ein. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 2,23 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.971.654 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 36,53 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 51,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,95 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse