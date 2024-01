Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag nahe Nulllinie

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 2,09 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 09:13 Uhr im BMN-Handel bei 2,09 EUR. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,08 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 2,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 444 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 3,28 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 56,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren, um 15,49 Prozent gesteigert.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.01.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

