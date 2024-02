Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 1,74 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 1,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,73 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,76 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 34.097 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 3,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Mit Abgaben von 21,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2024 veröffentlicht.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

