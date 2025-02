Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag stark gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 11,5 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,5 Prozent auf 1,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,12 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,02 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.791.059 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 165,92 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 210,95 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,77 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

