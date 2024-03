Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Dienstagmittag ein

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 1,55 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1,55 EUR. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,54 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,54 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 42.260 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 3,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 109,71 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Mit einem Kursverlust von 11,33 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

