Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Dienstagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 1,67 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 1,67 USD nach. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,65 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.615.788 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 104,20 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,91 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 193,77 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,086 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

