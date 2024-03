Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Mit einem Wert von 1,57 EUR bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:03 Uhr bei 1,57 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 1,58 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,54 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,54 EUR. Bisher wurden via Tradegate 15.407 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 106,37 Prozent Luft nach oben. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

