Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 0,666 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 0,666 USD ab. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,665 USD nach. Bei 0,705 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 624.647 Stück.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 344,928 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2025 auf bis zu 0,645 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,211 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210,95 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,77 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,185 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

