Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 2,65 USD.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 2,65 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,50 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,60 USD. Zuletzt wechselten 1.279.593 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,40 USD) erklomm das Papier am 06.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 43,29 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 09.01.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.04.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

