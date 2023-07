Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 1,65 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 1,65 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,63 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.804.863 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 211,25 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,81 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145,59 USD – das entspricht einem Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

