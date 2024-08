Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag weit abgeschlagen

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,7 Prozent im Minus bei 1,74 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,7 Prozent auf 1,74 USD ab. Bei 1,69 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.307.644 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 95,97 Prozent Luft nach oben. Bei 1,60 USD fiel das Papier am 15.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 8,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 29.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 229,88 Mio. USD im Vergleich zu 184,19 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.10.2024 veröffentlicht.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,097 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

