Tilray (ex Aphria) Aktie News: Hausse bei Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 0,640 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,3 Prozent auf 0,640 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,640 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,609 USD. Zuletzt wechselten 420.009 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,980 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2024). Gewinne von 209,375 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,351 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 82,336 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.

