Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 10,0 Prozent auf 3,29 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 10,0 Prozent auf 3,29 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 3,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 18.735.347 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 55,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 119,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 184,19 USD – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 169,16 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.10.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal