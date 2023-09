Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 2,72 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 08:59 Uhr im Tradegate-Handel bei 2,72 EUR. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,74 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.723 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,86 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,71 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 98,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 06.10.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

