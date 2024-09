Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 1,68 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,67 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 415.108 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 markierte das Papier bei 3,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 100,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,76 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 29.07.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 229,88 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 184,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 03.10.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

