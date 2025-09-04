Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 1,19 USD zu.

Um 15:51 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1,19 USD nach oben. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,22 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 691.068 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 1,87 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 57,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,38 Prozent.

Am 28.07.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,53 Mio. USD – eine Minderung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,88 Mio. USD eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

