Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 2,16 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 2,16 USD ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,22 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.157.999 Aktien.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 137,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 30,55 Prozent sinken.

Am 04.10.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,90 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,61 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,179 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

