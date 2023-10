Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 2,12 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 2,12 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 2,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,10 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 7.161 Aktien.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,95 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,168 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

