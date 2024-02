Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Dienstagmittag

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,82 USD.

Um 11:50 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,82 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.431 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 86,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 17,58 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2024 veröffentlicht.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

