Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 1,70 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:14 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 1,70 EUR. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,71 EUR. Bei 1,69 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,69 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.572 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,25 EUR erreichte der Titel am 12.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 91,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 193,77 USD gegenüber 144,14 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 03.04.2024 gerechnet.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

