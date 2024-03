Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1,55 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:09 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 1,55 EUR zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,55 EUR. Bei 1,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 5.671 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,24 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 109,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,37 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,61 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

