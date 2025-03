Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,693 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 0,693 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,683 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,690 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 434.883 Aktien.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,965 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 328,097 Prozent wieder erreichen. Am 05.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,645 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,873 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.01.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,95 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 15.04.2025 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD einfahren.

