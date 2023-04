Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag freundlich

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 11:56 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 2,27 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,28 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 16.789 Aktien.

Bei einem Wert von 7,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2022). Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 69,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,16 EUR fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 5,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 144,14 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,15 USD umgesetzt worden waren.

Am 10.04.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,307 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com