Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 2,16 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 2,16 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,20 USD an. Bei 2,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 762.250 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 43,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 29.02.2024 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,36 Prozent auf 188,34 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,288 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten