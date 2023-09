Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Mittwochmittag

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,3 Prozent auf 3,16 USD.

Um 12:00 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 3,16 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 54.423 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 62,03 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 26.07.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.10.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal