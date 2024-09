Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,67 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 1,67 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,67 USD. Bei 1,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 274.787 Aktien.

Bei 3,37 USD markierte der Titel am 12.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 4,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 29.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,21 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 229,88 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,81 Prozent gesteigert.

Am 03.10.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

