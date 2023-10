Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 2,05 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 2,05 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,03 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 2,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.405.618 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 5,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 149,76 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 36,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,90 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,95 USD – ein Plus von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 169,16 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,184 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

