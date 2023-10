Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Freitagvormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 2,00 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 2,00 EUR. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,97 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,03 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 45.259 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 143,23 Prozent wieder erreichen. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Abschläge von 31,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,90 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,61 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.01.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,184 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

