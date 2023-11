Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1,90 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 1,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.192.344 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Gewinne von 168,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 21,22 Prozent sinken.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 176,95 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,21 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD ausweisen wird.

