Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im Tradegate-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:16 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 1,81 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 15.294 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 62,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 21.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 24,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,95 USD – ein Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 153,21 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

